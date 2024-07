Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, głównie na północy i wschodzie kraju. Na północnym wschodzie możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.