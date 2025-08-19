Pogoda na dziś. Wtorek 19.08 przyniesie przeważnie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 stopni. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na zachodzie kraju niebo na ogół będzie bezchmurne, a w pozostałych regionach spodziewane jest jedynie małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza w Lublinie i w Suwałkach do 27 st. C w Zielonej Górze i w Szczecinie. Powieje słaby lub umiarkowany zachodni i południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 40 do 50 procent. Na zachodzie Polski będzie gorąco, w pozostałych regionach odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy pogodny wtorek bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodny i bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, będzie wiał ze zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli spada - w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, powieje z różnych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z różnych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe barometry pokażą 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodny wtorek. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z różnych kierunków. Ciśnienie będzie powoli spadać - w południe wyniesie 988 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

