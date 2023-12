Pogoda na dziś - wtorek 05.12. Mroźno, ale miejscami słońce wyjrzy zza chmur

Pogoda na dziś. We wtorek 05.12 termometry pokażą od -5 do -1 stopnia Celsjusza. Śnieg słabo popada w nielicznych regionach. Biomet na terenie prawie całego kraju będzie neutralny.

Wtorek zapowiada się pochmurno, ale będzie się przejaśniać, szczególnie w północno-wschodniej Polsce. Na krańcach zachodnich oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią słabe opady śniegu, spadnie go do 1-2 centymetrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu do -3 st. C w środkowej części kraju i do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku południowo wschodniego. Na północy okresami może on przybrać na sile.