We środę w większości Polski będzie pogodnie. Chmury, które przyniosą przelotne opady, spodziewane są jedynie na północy i wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągnąć 50-60 kilometrów na godzinę.