Środa upłynie w Polsce pod znakiem raczej pochmurnego nieba. Wystąpią niewielkie przejaśnienia, ale okresowo może popadać deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej i południowo-zachodniej Polsce oraz w pasie pogórza spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy mało zróżnicowane wartości, od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C w pasie od Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Podkarpacie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu.