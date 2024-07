Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-19 stopni Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym wschodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.