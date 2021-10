Pogoda na dziś - środa 27.10. Deszcz w części kraju, wiatr powieje mocniej

Pogoda na dziś. W środę deszcz spadnie tylko miejscami na północy kraju, we wszystkich regionach za to może wiać dość silnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 16 stopni Celsjusza.

Środa w południowej części kraju zapowiada się słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno, choć można liczyć na rozpogodzenia. Na Wybrzeżu i Kaszubach wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h, a na północy do 70 km/h.