Dziś na niebie będą dominować chmury. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie fala opadów deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na północno-wschodnich i wschodnich krańcach nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 stopni Celsjusza na zachodzie i północy, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie południowy, poza tym wschodni i północno-wschodni.