W środę tylko na zachodzie i południu Polski wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Na Ziemi Lubuskiej, Śląsku oraz w Tatrach prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy oraz burze. W pozostałej części kraju dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 27-28 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju, do nawet 33 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w burzach silny.