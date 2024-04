W środę w całym kraju należy spodziewać się opadów deszczu, a w niektórych regionach popada także deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie od 4 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr chwilami będzie silny.

Środa na północy kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, przejściowo również deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, ale również przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 14 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje z kierunku zachodniego, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W ciągu dnia wiatr od zachodu stopniowo będzie słabnąć.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie od 70 do 90 procent. Mieszkańcy przeważającego obszaru Polski odczują chłód, a na północnym wschodzie i częściowo na północy kraju zrobi się zimno. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 992 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w środę powinni spodziewać się pochmurnej aury z opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, początkowo dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni początkowo dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Środa w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 981 hPa.

