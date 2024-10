Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo.

Warunki biometeo

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej soboty. Pojawią się też zamglenia. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1022 hPa.

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 16 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Sobota we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.