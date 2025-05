Sobota 17.05 zapowiada się z zachmurzeniem kłębiastym, na ogół dużym. Spodziewane są opady, na północy i zachodzie Polski ich suma wyniesie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, w pozostałych regionach do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie w najcieplejszym momencie dnia od 8-9 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północny i zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.