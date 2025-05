Na sobotę prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie kraju wystąpią opady do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy wysoko w Karpatach - śniegu. Poza tym spodziewany jest przelotny deszcz do trzech l/mkw., na Podlasiu - deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.