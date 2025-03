Poniedziałek nad ranem będzie pochmurny. W ciągu dnia od zachodu w głąb kraju postępować będą rozpogodzenia. Parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5/6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7/8 st. C w centrum, do 9/10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowanie i dość silnie powieje z północnego zachodu. Na północy i wschodzie porywy będą dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę. W rejonie Wybrzeża powieje jeszcze silniej - do nawet 70 km/h.