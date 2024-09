Pogoda na dziś. W poniedziałek 16.09 nad południowymi regionami Polski wciąż będzie utrzymywać się fala opadów deszczu. Nie będą one jednak tak intensywne, jak w ostatnim czasie. W pozostałej części kraju będzie pogodnie i dość ciepło. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza.

W poniedziałek pogoda poprawi się w części kraju, szczególnie na północnym-wschodzie, gdzie będzie pogodnie. Duże zachmurzenie z rozpogodzeniami utrzyma się na pozostałych obszarach Polski. Na południu spadnie do 2-5 l/mkw., a lokalnie do 10 l/mkw. deszczu.

Termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 25 st. C północnym wschodzie kraju. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę, północno-wschodni.