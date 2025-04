Pogoda na dziś. Poniedziałek 07.04 w całym kraju zapowiada się pochmurno. W prawie całym kraju chmury przyniosą opady od deszczu po mokry śnieg. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni Celsjusza.

Niebo nad Polską będzie w poniedziałek pochmurne, ale wystąpią rozpogodzenia. W większości kraju, poza wschodem i zachodnimi krańcami, spodziewane są słabe, okresowe opady śniegu z deszczem i samego deszczu. Na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce może natomiast padać mokry śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr.