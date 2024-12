Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury aurę. Od zachodu w głąb kraju będą się przemieszczać opady mokrego śniegu rzędu 2-5 centymetrów. Przejdą one w deszcz ze śniegiem i dalej, na zachodzie, w sam deszcz o sumie 10 litrów na metr kwadratowy. W rejonie górskim spadnie 10-15 cm śniegu. Tylko na wschodzie Polski nie są prognozowane opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych. Będzie umiarkowany i dość silny, osiągnie prędkość 30-50 kilometrów na godzinę, a nad morzem ponad 60 km/h. W Sudetach porywy mogą przekraczać 90 km/h, w Karpatach - 70 km/h.