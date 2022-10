Pogoda na dziś - piątek, 28.10. Będą miejsca, gdzie może popadać deszcz

Pogoda na dziś, czyli w piątek 28.10, przyniesie rano w części kraju zamglenia. Później możemy liczyć na więcej słońca. Będą jednak takie miejsca, gdzie pojawi się więcej chmur, a nawet spadnie deszcz. Termometry lokalnie mogą pokazać do 21 stopni.

Pogoda na piątek 28.10

Piątek 28.10 przyniesie pochmurny i mglisty poranek. W ciągu dnia możemy liczyć na rozpogodzenia. Tylko na północy zachmurzenie okaże się duże, miejscami spodziewane są słabe opady deszczu. Spadnie do jednego litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo - piątek 28.10

W piątek wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 70-80 procent. Na zachodzie kraju odczujemy ciepło, a w pozostałych regionach komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w piątek możemy spodziewać się pochmurnej pogody z rozpogodzeniami, padać jednak nie powinno. Rano możliwe zamglenia oraz mgły. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby, w drugiej części dnia umiarkowany, wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

O poranku w Gdyni, Gdańsku i Sopocie możliwe są zamglenia i mgły. Później będzie pochmurno z przejaśnieniami, spodziewany jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą do 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1022 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W godzinach porannych w Poznaniu będzie pochmurno i mgliście, z biegiem dnia niebo zacznie się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie w południe dojdzie do 1013 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

O poranku w Krakowie będzie mgliście, a później, w ciągu dnia, pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa, będzie spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl