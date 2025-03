Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie na zachodzie kraju. Więcej chmur spodziewamy się w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Tatrach i Bieszczadach w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.