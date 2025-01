Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, a w zachodnich i południowych regionach wypogodzi się. Lokalnie, zwłaszcza na południu i w środkowej Polsce, możliwe są bardzo słabe opady deszczu. W górach może spaść od 2 do 5 centymetrów śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6-8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowanie, tylko w rejonie Wybrzeża w porywach dość silnie, rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.