W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie na zachodzie i północy kraju, wieczorem również i w centrum wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy. Może pojawić się też grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W burzach może wiać do 90 kilometrów na godzinę.