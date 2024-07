Pogoda na dziś. Piątek 19.07 przyniesie nam neutralny biomet i na ogół pogodną aurę, chociaż miejscami pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 24 do 28 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek 19.07

W piątek czeka nas przeważnie pogodna aura bez deszczu. W ciągu dnia warstwa chmur miejscami się zagęści, jednak do wieczora powinny się rozwiać. Termometry pokażą od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby.