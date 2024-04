Pogoda na dziś - piątek 19.04

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno. Na niebie pojawią się kłębiaste chmury, okresowo przynoszące ze sobą opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 9 st. C w centralnej Polsce do 10 st. C na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.