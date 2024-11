Piątek, czyli Wszystkich Świętych, przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie na południu kraju, w pozostałych regionach okaże się duże. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południu, szczególnie na przedgórzu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, na północy do 80-90 km/h. Nad samym Bałtykiem pod wieczór porywy mogą sięgać aż 100 km/h. Uwaga, wieczorem będzie niebezpiecznie w parkach czy na cmentarzach pod drzewami.