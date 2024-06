Pogoda na dziś. Piątek 07.06 przyniesie burze z obfitymi opadami deszczu i bardzo silnymi porywami wiatru w części kraju. Termometry wskażą od 18 do 26 stopni Celsjusza.

W piątek w pasie dzielnic wschodnich i środkowych zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie kraju pojawią się burze, podczas których spadnie 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.