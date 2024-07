Pogoda na dziś. Niedziela 7.07 przyniesie gwałtowne zjawiska w części kraju: burze z ulewami i silnym wiatrem. Szykuje się duża różnica temperatury między najchłodniejszym a najcieplejszym regionem kraju.

Na niedzielę zapowiada się kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. W regionach zachodnich i na Pomorzu powinno być na ogół bez opadów. Nad wschodnią i południowo-wschodnią częścią kraju przemieszczać się będą opady deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy oraz burze, miejscami gwałtowne, szczególnie w regionach południowo-wschodnich.

Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny, osiągając prędkość rzędu 80-100 kilometrów na godzinę w górach.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza będzie się wahać od 60 do 80 procent. Przeważnie odczujemy komfort termiczny. W części południowo-wschodniej oraz na wschodzie kraju biomet okaże się niekorzystny, a w pozostałych regionach - neutralny.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, możliwa jest burza. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach - silny. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, rano możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura dojdzie do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dla Wrocławia na niedzielę zapowiadane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie, rano możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę zachmurzenie w Krakowie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, a w burzach - silny. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość dojdzie do 987 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

