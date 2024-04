czytaj dalej

Trzęsienie ziemi, do którego doszło w piątek na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zaskoczyło wielu mieszkańców regionu. W Nowym Jorku najczęściej zadawanym pytaniem było: "też to czuliście?". W sąsiednim New Jersey wstrząsy wytrąciły z równowagi wielu mieszkańców podczas ich zwykłych aktywności.