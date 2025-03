Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 12-14 st. C w centrum kraju do 16 st. C we wschodnich regionach. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, acz w zachodniej Polsce porywy mogą momentami sięgać 40-50 kilometrów na godzinę.