Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na Podkarpaciu i w Karpatach wystąpią stopniowo zanikające opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na Pomorzu również pojawią się zanikające, przelotne opady rzędu dwóch l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na południu do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach na północy osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.