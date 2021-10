Pogoda na dziś - niedziela 17.10. Pochmurno, miejscami popada słaby deszcz. Od 10 do 13 stopni

Na niedzielę 17 października synoptycy prognozują pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na północy kraju wystąpią słabe opady deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny wiatr z zachodu, w porywach do 55 kilometrów na godzinę.