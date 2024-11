Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 6-7 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje mocno, jego okresowe porywy mogą dojść do 40-60 km/h. Jeszcze silniej powieje nad morzem (powyżej 60 km/h) i w górach (powyżej 80 km/h).