Pogoda na dziś - niedziela 16.04. W części kraju pogodnie, lokalnie przydadzą się parasole

W niedzielę północna i zachodnia część kraju będzie zachmurzona, pojawią się też opady deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Przyjemniejsza aura zapanuje na południu, wschodzie oraz w centrum Polski, gdzie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na północy, poprzez 15 st. C w centralnych regionach do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni na północy kraju i południowy na południu oraz w centrum.