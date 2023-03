Pogoda na dziś - niedziela 12.03. Opady i silny wiatr, od -1 do 6 stopni

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.