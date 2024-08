Pogoda na dziś. Niedziela 1.09 przyniesie na ogół pogodną i słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy od 21 do 26 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

W niedzielę przeważnie dopisze pogodna i słoneczna aura bez opadów. Jedynie nad ranem prognozuje się większe zachmurzenie na południu kraju i tam też istnieje ryzyko słabego, przelotnego opadu deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W górach i na obszarach podgórskich możliwa jest burza . Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 1.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 40 do 70 procent. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą korzystne, tylko na krańcach południowych - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodna niedziela. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie pogodną aurę w Gdańsku , Gdyni i Sopocie . Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania słoneczna niedziela. Na termometrach będzie maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1004 hPa.