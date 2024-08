W ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju przejdzie strefa opadów deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami wystąpią burze z ulewami, szczególnie w pasie od Kaszub i Warmii, przez centrum kraju, Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, południowo-zachodni i zachodni.