Czwartek przyniesie nam sporo słońca. Przeważnie będzie bezchmurnie, tylko lokalnie możliwe jest niewielkie zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C lokalnie na południu. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu. W górach i na północnym wschodzie będzie dość silny, a jego porywy mogą osiągać do 40-50 kilometrów na godzinę.