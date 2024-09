Czwartek w całej Polsce zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni Celsjusza w Gdańsku , Lublinie i Rzeszowie , przez 29 st. C w Warszawie , do 31 st. C w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Warunki biomteo w czwartek

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w dzień będzie pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą do 29 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu można spodziewać się pogodnej aury i braku opadów. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Słaby lub umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu to będzie słoneczny i gorący czwartek. Termometry pokażą do 30 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie osiągnie 1006 hektopaskali.