Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Najwięcej przejaśnień i okresowych rozpogodzeń pojawi się na południowym zachodzie Polski. Okresowo wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 2 litrów na metr kwadratowy, a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich deszczu ze śniegiem do 2-3 l/mkw. W górach spadnie do 2-3 centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu i ziemi kieleckiej do 3-4 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr na ogół będzie zmienny i słaby, w drugiej części dnia na zachodzie przeważnie powieje z południa.