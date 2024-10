Czwartek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w zachodnich regionach. Termometry pokażą od 10 st. Cna Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego będzie miarkowany, na Wybrzeżu w porywach może wiać z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę.