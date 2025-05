Czwartek zapowiada się raczej pochmurno - kłębiaste zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, a na dodatek będą towarzyszyły mu opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. We wschodnich i południowo-wschodnich regionach może zagrzmieć, a w burzach niewykluczony będzie grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, poprzez 18 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo zachodni wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, tylko okresami dość silny, a w burzach silny, z porywami o prędkości do 80-90 kilometrów na godzinę.