Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Strefa opadów deszczu, o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy, będzie wędrować od zachodu w głąb kraju. Tylko na wschodzie i południu aż do wieczora nie są spodziewane opady. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na przedgórzu Sudeckim i Podbeskidziu. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i silny. W porywach będzie się rozpędzał do 60-70 kilometrów na godzinę, na północy do 80-90 km/h. W górach możliwe są zjawiska fenowe.