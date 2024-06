Pogoda na dziś. Czwartek 13.06 przyniesie nam dość niskie wartości na termometrach - od 15 do 20 stopni Celsjusza. Dzień zapowiada się pochmurno, ale dość spokojnie, tylko w niektórych regionach może intensywniej popadać deszcz. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne.

Pogoda na dziś - czwartek, 13.06

W prawie całej Polsce czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz popołudniowe opady do 1-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Więcej chmur i deszczu deszczu pojawi się na południowym wschodzie Polski, gdzie może spaść nawet 10-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 20 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie na Wybrzeżu.