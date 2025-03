W czwartek niebo nad Polską zasnują deszczowe chmury. W północno-zachodnich i zachodnich regionach prognozowane są przelotne opady deszczu, momentami deszczu ze śniegiem, o sumie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Silniej popada na południu, w centrum i wschodzie Polski, gdzie wystąpią umiarkowane i intensywne, przeważnie ciągłe opady do 10-20 l/mkw. Na obszarach górskich niewykluczony będzie śnieg. Wieczorem na południowym wschodzie może zagrzmieć.

Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza w północno-zachodniej Polsce, poprzez 9 st. C w regionach centralnych do 14 st. C na Podkarpaciu. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.