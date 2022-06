Piekielne gorąco idzie do Polski. To, co pokazują prognozy, synoptyk nazywa "szaleństwem"

Pod koniec długiego czerwcowego weekendu do Polski napłynie upalne powietrze. Temperatura w niedzielę może sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza. - Utworzy się klin gorąca, sięgający od Maroka, przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę, aż po Białoruś i Litwę - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Sprawdź najnowszą prognozę pogody.

- Gorące powietrze w sobotę po południu i w niedzielę będzie wlewać się od zachodu do Polski. Utworzy się klin gorąca sięgający od Maroka, przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę, aż po Białoruś i Litwę - zapowiada Unton-Pyziołek.

Upalny długi weekend w Polsce

W niedzielę nad zachodnią Polską temperatura na wysokości 1,5 kilometra ma wynieść około 20 st. C. W szczytowych partiach Karkonoszy będzie 18 st. C, a w poniedziałek może być nawet 21 st. C. Jak podkreśla nasza synoptyk, rzadko zdarza się, aby na wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza temperatura osiągała takie wartości.