W nadchodzących dniach pogoda w Polsce będzie dynamiczna. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Powieje też porywisty wiatr, który w połączeniu ze śniegiem może powodować powstanie zawiei śnieżnych.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Przed nami okres zmiennej i dynamicznej aury z zimowymi akcentami, a wszystko za sprawą głębokiego układu niskiego ciśnienia Quiteria. Jego centrum już od godzin wieczornych we wtorek przemieszczać się będzie od Pomorza Zachodniego, następnie przez Pomorze, dalej w kierunku Krajów Bałtyckich. Ciśnienie w centrum cyklonu około północy w rejonie Zatoki Gdańskiej wyniesie 975 hektopaskali - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że następnie niż dalej będzie się pogłębiał, w środę około godzin południowych, u Wybrzeży Estonii, ciśnienie w jego centrum osiągnie około 965 hPa.

Jak przekazał synoptyk, w nocy z wtorku na środę jeszcze początkowo północ Polski będzie w zasięgu oddziaływania ciepłego frontu atmosferycznego. Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzące szybko w opady deszczu, co jest wynikiem napływu ciepłego powietrza z południa Europy. - Tym samym od zachodu będzie się przemieszczać w głąb kraju kolejna strefa frontowa, tym razem chłodnego frontu atmosferycznego, za którym do Polski napływanie z północy chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Na froncie prognozowane są opady deszczu o zmiennym stopniu intensywności, a na południu kraju również deszczu ze śniegiem, w górach - śniegu - przekazał Damian Zdonek. Zaznaczył, że w trakcie przechodzenia strefy frontowej wiatr osiągał będzie w porywach prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 70-100 km/h (w wyższych partiach gór powyżej 100 km/h). W dzień w zasięgu strefy frontowej pozostanie głównie południowa i wschodnia część kraju, gdzie dominować będą umiarkowane opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W pozostałych regionach prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz typowymi dla chłodnej, chwiejnej masy powietrza, przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Dość silnych opadów mogą się spodziewać mieszkańcy Wybrzeża, gdzie wskutek dodatkowego oddziaływania Bałtyku opady mogą być przejściowo intensywne.

Kolejne dni przyniosą zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady, głównie śniegu. Wiatr w dalszym ciągu będzie dość silny, w porywach będzie rozpędzał się do 40-50 km/h, co może powodować lokalnie zawieje śnieżne.

Pogoda na środę

Środa przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu o sumie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Opady te będą przechodziły na północy i zachodzie kraju w deszcz ze śniegiem i lokalnie śnieg, którego spadnie do 1-5 centymetrów, na Wybrzeżu do 5-10 cm. W górach sypnie do 10-20 cm białego puchu. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim do 7-8 st. C na Podkarpaciu. Na wschodzie i częściowo w centrum kraju najwyższe wartości temperatury spodziewane są nad ranem, w ciągu dnia będą maleć. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Porywy mogą sięgać 40-60 km/h, w górach do 70-90 km/h.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na północy, wschodzie i w centrum do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni.

Piątek na południowym wschodzie Polski będzie pochmurny z opadami śniegu. W pozostałych regionach prognozuje się zmienne zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami śniegu i mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0 st. C Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni i południowo-zachodni.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu ze śniegiem, przechodzącymi w opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C na wschodzie kraju do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl