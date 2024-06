Nadchodzą upały. Temperatura przed weekendem sięgnie aż 33 stopni Celsjusza w cieniu. W prognozie na kolejne dni widać też gwałtowne burze z ulewami.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska jest pod wpływem wyżu Bie z centrum nad środkową Europą, ale ciśnienie już spada, bo od południa dostajemy się w zasięg letniego, burzowego układu niżowego Zoe znad Włoch. W środę nad południowe regiony kraju nasunie się ciepły front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami w górach. Wilgotne zwrotnikowe powietrze będzie wlewać się do Polski - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Środa zapowiada się pogodnie, jednak na południu kraju w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu, do 10 litrów na metr kwadratowy. W górach wystąpią burze, podczas których suma opadów wyniesie do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 26-27 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 30 st. C w centrum kraju, na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy i silny w trakcie burz.

Upały i gwałtowne burze

- Kolejnego dnia zatoka niżowa z frontem obejmie południowe, zachodnie i środkowe regiony Polski, niosąc silny wzrost temperatury oraz silny wzrost zachmurzenia kłębiastego i burze. W związku z tym, że w piątek od zachodu napierać zacznie masa powietrza polarnego, do Polski wkroczy front chłodny, poprzedzany typową dla lata linią nawałnic z opadami deszczu i gwałtownymi burzami - zapowiada synoptyk.

W czwartek na północnym wschodzie kraju będzie słonecznie. W pozostałych regionach umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, a na południu, zachodzie i w centrum Polski pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-40 l/mkw. oraz burze z silnym wiatrem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 29 st. C na Lubelszczyźnie, przez 30 st. C w środkowej części kraju, do 32 st. C na Przedgórzu Sudeckim. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W piątek w większości kraju będzie rozwijać się kłębiaste zachmurzenie i pojawią się przelotne opady deszczu do 10-40 l/mkw. Wystąpią również burze, które lokalnie, szczególnie na zachodzie i w Sudetach, będą gwałtowne. Dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 29 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32-33 st. C w centrum kraju i na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, skręcający na zachodzie na zachodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz - silny.

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Padać nie powinno na zachodzie kraju. W pozostałych regionach okresami wystąpią opady deszczu do 5-20 l/mkw., ale na wschodzie w czasie burz spadnie do 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum, do 28 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr z kierunków wschodnich i południowych powieje słabo i umiarkowanie, silnie w trakcie burz.

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw., a w niektórych miejscach po południu zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C nad Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl