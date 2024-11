Zayyan przejmie stery w pogodzie. "Nadchodzące dni nie napawają optymizmem"

W najbliższych dniach aurę w Polsce kształtował będzie "zgniły wyż". Sprawi, że poranki będą pochmurne i mgliste. Lokalnie może pojawić się też opad mżawki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy, stabilny wyż Zayyan znad Rumunii i Morza Czarnego. - Z północnego zachodu napłynie nieco cieplejsze powietrze pochodzenia polarno- morskiego, w efekcie czego na zachodzie i północy oraz częściowo w centrum kraju prognozowane są liczne chmury Stratus - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

- Nadchodzące dni nie napawają optymizmem - dodał, uzupełniając, że wyraźnie widać, iż rozległy wyż przejawia cechy "zgniłego wyżu" i z każdym dniem pochmurnych i mglistych regionów będzie przybywać.

Pogoda na środę

Środa przyniesie zróżnicowane zachmurzenie - od małego na południowym wschodzie Polski do dużego i całkowitego na pozostałym obszarze kraju. Nad ranem spodziewane są silne zamglenia i mgły, miejscami utrzymujące się do godzin popołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pochmurną aurę bez opadów. Jedynie na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie. Nad ranem wystąpią liczne, gęste mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Termometry pokażą maksymalnie od 6-8 st. C na północy, zachodzie i w centrum kraju do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Piątek zapowiada się pochmurnie z zamgleniami, nad ranem mgłami. Lokalnie możliwy jest opad mżawki. Na termometrach zobaczymy około 6-8 st. C w całym kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6-8 st. C na północy i w centrum kraju do 9-10 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

W niedzielę będzie pochmurno z zamgleniami, nad ranem mgłami. Lokalnie możliwy jest opad mżawki. Termometry wskażą maksymalnie 6-8 st. C w całym kraju. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

