Czeka nas stopniowa poprawa pogody. Jeszcze w niedzielę możemy spodziewać się gwałtownych burz. Od początku tygodnia zjawiska te z każdym kolejnym dniem będą zanikać. Jeśli się pojawią, to tylko lokalnie. Temperatura w nadchodzącym czasie nie przekroczy 25 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne z przelotnym deszczem i burzami. Zjawiskom będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru 60-90 km/h, lokalnie grad, szczególnie na Warmii, Kujawach, w Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje przeważnie z zachodu.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek utrzyma się zmienne zmienne zachmurzenie. We wschodniej i centralnej części kraju spadnie przelotny deszcz, możliwe są burze (10-20 l/mkw., oraz porywy wiatru 60-80 km/h). Na zachodzie będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Ziemi Lubuskiej do 25 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Temperatura prognozowana w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Na Podkarpaciu we wtorek spodziewany jest przelotny deszcz oraz wysokoopadowe burze (10-40 l/mkw., porywy wiatru rzędu 60-80 km/h). Przelotny deszcz możliwy jest na Pomorzu. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół słaby, zachodni.

Zachmurzenie we środę okaże się zmienne, może spaść przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Opady prognozowane w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek

Zachmurzenie w czwartek okaże się małe i umiarkowane. W Bieszczadach spodziewane są burze (z opadami rzędu 10-20 l/mkw., oraz porywami wiatru 60-80 km/h). Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

