Słońce, deszcz i chłód. Ten tydzień przyniesie "pogodę w kratkę"

Najbliższy tydzień przyniesie tak zwaną "pogodę w kratkę". Słoneczne dni będą przeplatały się pochmurnymi i deszczowymi. Temperatura maksymalna nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Noce będą zimne, a miejscami nawet mroźne.

- Pogoda w kraju kształtowana będzie przez pogodny wyż Titus z centrum przemieszczającym się znad Polski w kierunku północno-zachodniej Rosji. Nad Polską zalegać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Nadchodząca noc, tak jak poprzednia, będzie bardzo chłodna, a miejscami mroźna. W niedzielę o poranku termometry w Mławie oraz Jeleniej Górze wskazały 1,7 stopnia Celsjusza. Natomiast temperatura minimalna przy gruncie w Pile spadła do -1 st. C. Również Tatry "odczuły" napływ arktycznego chłodu - na Kasprowym Wierchu termometry w południe wskazały -3 st. C oraz spadł pierwszy, jesienny śnieg. W poniedziałek będzie pogodnie, wyżowo i bez opadów deszczu.

- Od wtorku dostaniemy się pod wpływ układów niskiego ciśnienia, a z zachodu napłynie cieplejsze, wilgotne powietrze znad Atlantyku, co skutkować będzie przewaga dużego zachmurzenia, miejscami z opadami deszczu - podkreślił Zdonek.

Pogodny początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie dość pogodną aurę, bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 13-15 st. C w całym kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni (na zachodzie południowo-wschodni, na wschodzie północno-wschodni).

We wtorek w centrum kraju będzie pogodnie i słonecznie. W pasie Polski zachodniej i wschodniej pojawią się chmury z opadami deszczu o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Śląsku i Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowo-wschodnich, a na wschodzie ze zmiennych.

Więcej chmur i opadów deszczu

W środę możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i opadami deszczu o natężeniu 2-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

Pochmurno z rozpogodzeniami będzie także w czwartek. Mieszkańcy północnych i wschodnich regionów Polski mogą spodziewać się opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie kraju. Wiać będzie umiarkowanie, z północno-wschodnich kierunków.

Piątek nie przyniesie zmiany pogody - będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

