W nadchodzących dniach stery w pogodzie przejmie wyż Bie znad Atlantyku. Sprawi, że z każdym dniem będzie robić się w Polsce coraz cieplej. W czwartek temperatura wzrośnie miejscami nawet do 31 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy z soboty na niedzielę północna i wschodni cześć Polski znajdzie się pod wpływem niżu Xandria, który znad Bałtyku przemieści się nad Litwę. - Pofalowany front związany z niżem opuści granice naszego kraju. Ale zanim to zrobi, to jeszcze wieczorem sygnalizować będzie swoją obecność nad wschodnimi regionami kraju poprzez przelotne opady deszczu oraz zanikające burze - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że od zachodu Polska dostanie się stopniowo pod wpływ klina wyżu Bie znad Atlantyku. On przyniesie w sobotnią noc liczne rozpogodzenia.

W niedzielę tylko północ i północny wschód kraju pozostawać będą w zasięgu niżu Xandria, który przemieści się nad północną Białoruś. Poza tym na pogodę w Polsce wpływał będzie wyż, który umocni swoją pozycje nad zachodnia Europą. Do kraju z północy i północnego zachodu, za frontem, płyną chłodniejsze masy powietrza polarnego.

Pogoda na niedzielę

Niedziela na północy i północnym wschodzie kraju przyniesie pochmurna aurę z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się tam słabe, przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany, okresowo silniejszy, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami na wschodzie Polski popada słaby, przelotny deszcz o sumie 1-3 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na Mazurach silniejszy i tam osiągnie prędkość do 50 km/h.

We wtorek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie w pasie gór chmur będzie więcej i tam przelotnie popada deszcz, lokalnie może też zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl